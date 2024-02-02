У яскравому мінікліпі Ксенія Мішина позує перед камерою, анонсуючи таким чином нову стильну фотосесію. Це перший пост акторки не про відпустку за останні 3 тижні.

Читайте також В улюбленій спідниці: королева Летиція здійснила модний вихід у Мадриді

Образ зірки

Для знімань фешн-діва обрала вініловий бюстьє від Giuliano Calza Design Studio. Його лямки розшиті камінням у формі логотипа GCDS. На офіційному сайті такий бра коштує 480 доларів або 18 000 гривень.

Портретну зону зірки прикрасили довгі масивні сережки з намистинами-кристалами. Волосся стилісти зібрали у високий пучок, проте залишили акцентним довгий хвилястий локон.

І хоча зазвичай у коментарях до дописів Мішиної трапляється багато негативних думок, на останній пост аудиторія відреагувала з позитивним запалом:

  • "Ви дуже гарна! Навіть боти на роботу не вийшли";
  • "Чи можливо взагалі бути ще гарнішою? Думаю, що ні";
  • "Ви незаконно красива жінка! Така краса надихає".

Інші аутфіти модниці

  • Нещодавно Ксенія вбрала відверту чорну сукню на бретельках, яка складалася з топу, зʼєднаного лише з одного боку зі спідницею.
  • Також модель постала в аутфіті в червоних тонах – червоній блузі і жакеті. Поверх вона накинула червоне довге структуроване пальто та довершила аутфіт червоними колготками.
  • Ще один цікавий образ Мішиної – це білосніжний тренч, під який вона одягнула сітчастий білий боді.