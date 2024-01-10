Зірка численних фільмів та серіалів вже не вперше за останній період ділиться зі своєю мільйонною аудиторією результатом фотозйомки. Ксенія не лише демонструє красиві кадри в ефектних образах, але й показує відеоробити з різноманітними позами.

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Цього разу акторка вирішила продемонструвати білосніжний аутфіт, в якому вона виглядала просто "на мільйон".

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Образ Ксенії Мішиної

34-річна акторка одягнула білосніжне сітчасте боді, яке доповнила білими гетрами та сріблястими чоботами-козаками. Зверху вона одягнула білосніжний тренч оверсайз.

Аутфіт знаменитість доповнила зачіскою в стилі мокрий ефект та масивними сріблястими сережками. Також Ксенія вирішила довершити аутфіт вузькими сонцезахисними окулярами чорного кольору.

"Один мільйон, крихітко", – підписала ролик Ксенія Мішина.

Останні образи Ксенії Мішиної

Знаменитість одягнула чорну сукню на бретельках, яка складалася з топу, частина якого оголювала груди, інша ж – продовжувала сукню аж до бедра.

Також Ксенія Мішина підібрала для себе аутфіт в червоних тонах. Вона одягнула червону блузу, яку доповнила чорним жакетом. Зверху знаменитість приміряла червоне довге структуроване пальто та довершила аутфіт червоними колготками.