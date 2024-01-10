Девушка на миллион: Ксения Мишина поразила фотосесией в белоснежном тренче

Украинская актриса Ксения Мишина отдыхает с сыном Платоном в Таиланде, впрочем, не забывает радовать своих поклонников роскошной фотосессией. Знаменитость продемонстрировала видеоролик, в котором позировала в роскошном наряде.

Звезда многочисленных фильмов и сериалов уже не в первый раз за последний период делится со своей миллионной аудиторией результатом фотосъемки. Ксения не только демонстрирует красивые кадры в эффектных образах, но и показывает видео делать с разнообразными позами.

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В этот раз актриса решила продемонстрировать белый аутфит, в котором она выглядела просто "на миллион".

Образ Ксении Мишиной

34-летняя актриса надела белоснежное сетчатое боди, белые гетры и серебристые сапоги-казаки. Сверху она надела белый тренч оверсайз.

Аутфит знаменитость дополнила прической в стиле мокрый эффект и массивными серебристыми серьгами. Также Ксения решила завершить аутфит узкими солнцезащитными очками черного цвета.

"Один миллион, детка", – подписала ролик Ксения Мишина.

Последние образы Ксении Мишиной

Знаменитость надела черное платье на бретельках, которое состояло из топа, часть которого обнажала грудь, другая же – продолжала платье до бедра.

Также Ксения Мишина подобрала для себя аутфит в красных тонах. Она надела красную блузку, которую дополнила черным жакетом. Сверху знаменитость примеряла красное длинное структурированное пальто и завершила аутфит красными колготками.