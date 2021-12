В этом году особую популярность обрели кожаные брюки. Изделия из экокожи уже несколько сезонов возглавляют модные списки и, очевидно, еще не быстро нас покинут. Зимой к кожаным брюкам идеально подходят уютные свитера.

Брюки из кожи вполне могут заменить базовые джинсы или обычные тканевые штаны и довершить любой будний или праздничный образ.

Шведка Эльза Хоск совершила прогулку в Ботаническом саду Huntington Gardens неподалеку от Лос-Анджелеса. Для променада по живописным местам блондинка надела шоколадный образ.

Аутфит Эльзы Хоск

Манекенщица надела вязаный свитер темно-шоколадного оттенка от бренда Michael Kors за 1 350 долларов. Низ модница дополнила кожаными брюками одинакового оттенка со свитером.

Для комфортной прогулки Эльза выбрала черные лакированные лоферы от Prada. Создать интересный total look скандинавская красавица смогла благодаря коричневой сумке от The Row за 2 690 долларов. Завершили look знаменитости ее любимые аксессуары – панама и солнцезащитные очки.



Эльза Хоск показала очаровательный образ / Фото из инстаграма модели



