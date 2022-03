Цього року особливу популярність здобули шкіряні штани. Вироби з екошкіри вже кілька сезонів очолюють модні списки і, вочевидь, ще не швидко нас покинуть. Взимку до шкіряних штанів ідеально підходять затишні светри.

Штани зі шкіри цілком можуть замінити базові джинси чи звичайні тканинні штани та довершити будь-який буденний чи святковий образ.

Шведка Ельза Госк здійснила прогулянку в ботанічному саді Huntington Gardens неподалік Лос-Анджелеса. Для променаду мальовничими місцями білявка одягнула шоколадний образ.

Аутфіт Ельзи Госк

Манекенниця одягнула в’язаний светр темно-шоколадного відтінку від бренду Michael Kors за 1350 доларів. Низ модниця доповнила шкіряними штанами однакового відтінку зі светром.

Для комфортної прогулянки Ельза обрала чорні лаковані лофери від Prada. Cтворити цікавий total look скандинавська красуня змогла завдяки коричневій сумці від The Row за 2690 доларів. Завершили look знаменитості її улюблені аксесуари – панама та сонцезахисні окуляри.



Ельза Госк показала чарівний образ / Фото з інстаграму моделі



