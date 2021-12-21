Стритстайл-фотографы смогли разглядеть Меган Маркл в одном из калифорнийских магазинов. Актриса прогуливалась по магазинам и выбирала праздничные подарки своей семье.

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Известно, что принц Гарри и Меган не собираются лететь в Великобританию. У них сейчас много дел и рабочих проектов, поэтому праздники они проведут в Монтесито.

Меган Маркл провела достаточно времени в магазине Pierre LaFond&Co. В престижном бутике есть товары для дома, там знаменитость приобрела несколько подарков, выйдя из магазина с пакетами.

На шопинг жена принца Гарри собралась в длинном коричневом пальто из бюджетного масс-маркета Massimo Dutti. Герцогиня Сассекская распустила волосы, надела бежевую шапку, солнцезащитные очки и прикрыла лицо синей маской. Образ Меган дополняли горчичные сапоги на каблуке.



Новый выход Меган Маркл / Фото Elle