Институт цвета Pantone определил главный цвет года – им стал насыщенно сиреневый Very Perry. Но кроме этого цвета в новогоднюю ночь фигурирует еще один не менее важный – голубой.

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По восточному календарю Голубой Тигр станет покровителем года. Гордое и величественное животное может влиять на наши судьбы, поэтому чтобы весь год прошел счастливо – делайте ставку на голубой наряд.

На примере звезд редакция Fashion 24 собрала образы, которые лучше всего подойдут в новогоднюю ночь.

Телеведущая Леся Никитюк в своем инстаграме опубликовала аутфит в платье, которое точно сделает вас королевой образа. В этом платье есть сразу несколько модных деталей: длина мини, складки, полупрозрачный материал и квадратное декольте. Если вы собираетесь праздновать в ресторане, то довершите аутфит голубой сумкой.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма

Ведущая утренней программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик примерила голубое платье на короткий рукав с воротником и глубоким разрезом на ноге. Нежный образ знаменитость дополнила массивными серьгами и серыми туфлями на каблуке.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма

Любительницы длинных платьев могут обратить внимание на фасон платья, которое недавно примерила Дженнифер Лопес. Актриса надела голубое платье с глубоким разрезом с полупрозрачной юбкой. Ее look довершала модная прическа мальвина.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото Getty Images

Тина Кароль появлялась в одном из телеэфиров в безупречном костюме от украинского бренда J'amemme. Изделие выполнено из плиссированной шифоновой ткани ручной работы и состоит из легкой блузы с ремнем и длинных брюк.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма

Немецкий инфлюенсер Леони Ханне продемонстрировала стильное короткое платье голубого цвета на бретельках с объемным бантом сбоку. Аутфит модницы дополнили блестящие босоножки и украшения.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма

Шведская модница Эльза Хоск позировала перед камерой в лаконичном платье на длинный рукав. Ее изюминкой стала обнаженная спина, а манекенщица дополнила свой выход голубыми мюлями и белой минималистичной сумкой.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма

Смелые девушки могут взять пример с украинской модели Аллы Костромичевой. Для обложки глянца Harper's Bazaar звезда примерила голубую рубашку и сатиновый жакет с широкими брюками.

Голубые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма