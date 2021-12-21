Інститут кольору Pantone визначив головний колір року – ним став насичено бузковий Very Perry. Та попри цей колір, в новорічну ніч фігурує ще один не менш важливий – блакитний колір.

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За східним календарем Блакитний Тигр стане покровителем року. Горда та велична тварина може впливати на наші долі, тому щоб увесь рік пройшов щасливо – робіть ставку на блакитне вбрання.

На прикладі зірок редакція Fashion 24 зібрала образи, які найкраще пасуватимуть в новорічну ніч.

Телеведуча Леся Нікітюк у своєму інстаграмі опублікувала аутфіт у сукні, яка точно зробить вас королевою образу. У цьому платті є одразу кілька модних деталей: довжина міні, складки, напівпрозорий матеріал та квадратне декольте. Якщо ви збираєтеся святкувати в ресторані, то довершіть аутфіт блакитною сумкою.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму

Ведуча ранкової програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик приміряла блакитну сукню на короткий рукав з коміром та глибоким розрізом на нозі. Ніжний образ знаменитість доповнила масивними сережками та сірими туфлями на підборах.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму

Любительки довгих суконь, можуть звернути на фасон плаття, яке нещодавно приміряла Дженніфер Лопес. Акторка одягнула блакитну сукню з глибоким розрізом з напівпрозорою спідницею. Її look довершувала модна зачіска мальвіна.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото Getty Images

Тіна Кароль з’являлася в одному з телеефірів у бездоганному костюмі від українського бренду J'amemme. Виріб виконаний з плісированої шифонової тканини ручної роботи та складається з легкої блузи з ременем та довгих штанів.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне продемонструвала стильну коротку сукню блакитного кольору на бретельках з об’ємним бантом збоку. Аутфіт модниці доповнили блискучі босоніжки та прикраси.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму

Шведська модниця Ельза Госк позувала перед камерою в лаконічній сукні на довгий рукав. Її родзинкою стала оголена спина, а доповнила манекенниця свій вихід блакитними мюлями та білою мінімалістичною сумкою.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму

Сміливі дівчата можуть взяти приклад в української моделі Алли Костромічової. Для обкладинки глянцю Harper's Bazaar зірка приміряла блакитну сорочку та сатиновий жакет з широкими штанами.



Блакитні образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму