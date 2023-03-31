Кожа стала главным материалом сезона. По подсчетам платформы Tagwalk, ее в свои коллекции включили 62% дизайнеров.

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Второе место занял металлик. С этим материалом бренды презентовали 49% нарядов. Третье место досталось тонкому трикотажу, использовавшему в своих коллекциях 41% модельеров.



Трендовый материал 2023 года / Фото из Pinterest



Трендовый материал 2023 года / Фото из Pinterest



Трендовый материал 2023 года / Фото из Pinterest

Что касается цветов, первое место в коллекциях занимает черный цвет. С ним бренды представили более 600 образов. Вторую ступеньку занял белый цвет. Ему дизайнеры уделили уже около 300 образов. Дальше к популярным цветам присоединился серый и бежевый.

Информация была собрана на основе недавних показов на Неделях моды. Как правило, дизайнеры в это время представляют свои осенне-зимние коллекции.

Что интересно, платформа также обратила внимание на головной убор – балаклаву, занимавшую лидирующие места в подборках. Они отметили, что балаклава стремительно снизила свою актуальность, и, вероятно, в новом сезоне этот головной убор уже отойдет на второй план.