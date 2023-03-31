Шкіра стала головним матеріалом сезону. За підрахунками платформи Tagwalk її у свої колекції включили 62% дизайнерів.

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Друге місце зайняв металік. З цим матеріалом бренди презентували 49% вбрання. Третє місце дісталося тонкому трикотажу, який використовували у своїх колекціях 41% модельєрів.



Трендовий матеріал 2023 року / Фото з Pinterest



Трендовий матеріал 2023 року / Фото з Pinterest



Трендовий матеріал 2023 року / Фото з Pinterest

Щодо кольорів, то перше місце у колекціях посідає чорний колір. З ним бренди презентували понад 600 образів. Другу сходинку посів білий колір. Йому дизайнери приділили вже майже 300 образів. Далі до популярних кольорів долучився сірий та бежевий.

Інформація була зібрана на основі нещодавніх показів на Тижнях моди. Зазвичай, дизайнери в цю пору презентують свої осінньо-зимові колекції.

Що цікаво, платформа також звернула увагу на головний убір – балаклаву, який посідав лідируючі місця в добірках. Вони зауважили, що балаклава стрімко знизила свою актуальність, тож ймовірно, у новому сезоні цей головний убір вже відійде на другий план.