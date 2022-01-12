Архитектор из Корсики Жюли Феррери обожает моду и создавать интересные аутфиты из стильных и минималистичных элементов гардероба.

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Она, как настоящая француженка, делает ставку в вещах на элегантность, универсальность и классику. Жюли часто пополняет свой гардероб базой, добавляя трендовые вещи и изредка акцентные детали.

В своем инстаграм-профиле, за которым следят 400 тысяч поклонников, которые каждый день вдохновляются ее модными сетами, Жюли опубликовала интересный образ с классическим принтом – "гусиной лапкой".

Жюли Феррери уже примеряет на себе модный комплект на весну. Она надела черную базовую футболку, и костюм, состоящий из стильного кардигана, который дополняют изысканные молочные пуговицы и мини-юбка. Инфлюенсер распустила волосы и сделала нежный макияж, и дополнила образ минималистичными золотистыми украшениями.

Такой костюм весной идеально дополнят сапоги на каблуке до колен или же черные туфли. Также кардиган можно использовать отдельно и носить его со штанами или джинсами, дополнив лоферами или белыми кроссовками.



Жюли Феррери показывает трендовый образ / Фото из инстаграма инфлюенсера