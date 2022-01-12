Fashion-индустрия обожает угги. Молодые бренды делают с маркой UGG разнообразные коллаборации, а самые популярные модные инфлюенсеры и звезды стритстайла охотно носят эту удобную обувь.

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Угги уже давно завоевали популярность в целом мире, Впрочем за последние несколько сезонов их вытесняли ботинки Bottega Veneta. Несмотря на то, что этой зимой снова возвращаются в моду мунбутсы, угги свои позиции сдавать не будут.

Чаще всего звезды стритстайла выбирают коричневые короткие угги, которые идеально дополняют трендовую дубленку. Также фешионисты выбирают под обувь дутые пуховики и шубки. Моду на сапоги из овчины еще осенью показала Эльза Хоск. Во время Недели моды в Нью-Йорке она прогулялась в сером жакете, белых брюках и коротких уггах.



Безупречный образ Эльзы Хоск / Getty Images

Удобная обувь также прекрасно сочетается с вязаными свитерами, худи, спортивными костюмами, широкими джинсами, обтягивающими лосинами и длинными теплыми шарфами.

Скандинавская стилистка Перниль Тейсбек дополняет угги классическим бежевым пальто и добавляет нотки кэжуала с помощью спортивной кепки. Замшевые угги базовых цветов, без декоративных элементов всегда смогут дополнить ваши классические элементы гардероба.



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров



Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров