Архітекторка з Корсики Жюлі Феррарі обожнює моду та створювати цікаві аутфіти зі стильних та мінімалістичних елементів гардероба.

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Вона, як справжня француженка, робить ставку в речах на елегантність, універсальність та класику. Жюлі часто поповнює свій гардероб базою, додаючи трендові речі та зрідка акцентні деталі.

У своєму інстаграм-профілі, за яким стежить 400 тисяч прихильників, які щодня надихаються її модними сетеми, Жюлі опублікувала цікавий образ з класичним принтом – "гусячою лапкою".

Жюлі Феррері вже відтепер приміряє на собі модний комплект на весну. Вона одягнула чорну базову футболку та костюм, що складається зі стильного кардигану, який доповнюють вишукані молочні ґудзики та мініспідниця. Інфлюенсерка розпустила волосся, зробила ніжний макіяж та довершила образ мінімалістичними золотистими прикрасами.

Такий костюм навесні ідеально довершать чоботи на підборах до колін або ж чорні туфлі. Також кардиган можна використовувати окремо та носити його зі штанами чи джинсами, доповнивши лоферами або білими кросівками.



Жюлі Феррері показує трендовий образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки