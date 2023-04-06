Тренч – это однозначно самая популярная верхняя одежда весны. Несмотря на классические песочные оттенки, сейчас актуальны кожаные изделия и разные длины – выше колен, миди и максиразмер.

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К трендовым тренчкотам все шансы имеет приобщиться и короткий тренч, который так активно начинают носить мировые инфлюэнсеры. В мире моды такая верхняя одежда становится настоящим феноменом, поскольку она давно потеряла свою популярность, поэтому о том, что она снова станет трендовой – не было и мысли.

Эти тренчи мы практически не видели на подиумах, поэтому то, что их начали носить фешионисты, стало неожиданностью. Что интересно, количество поисковых запросов Google по ключевым словам "укороченный тренч" выросло более чем на 80%, а многие из брендов уже объявили о полном sold out изделий.

Инстаграм-girls начали настоящую охоту на укороченный тренч. Его представили бренды Max Mara и Acne Studios, так и в COS, Zara и H&M. Сейчас укороченный тренч представлен не только в классическом бежевом цвете, но и из замши и кожи.

И хоть сейчас погода совсем не весенняя, впрочем, солнечные и теплые дни не за горами. Если вы планируете добавить в свой гардероб такой интересный элемент гардероба как короткий тренч, рекомендуем рассмотреть тренчи инстаграм-звезд и посмотреть, с чем его носить.



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle



Укороченный тренч возвращается в моду / Фото с Elle