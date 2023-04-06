Тренч – це однозначно найпопулярніший верхній одяг весни. Попри класичні пісочні відтінки, зараз актуальні шкіряні вироби та різні довжини – вище колін, міді та максірозмір.

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До трендових тренчкотів всі шанси має долучитися і короткий тренч, який так активно починають носити світові інфлюенсери. У світі моди такий верхній одяг стає справжнім феноменом, оскільки він давно втратив свою популярність, тож про те, що він знову стане трендовим – не було і гадки.

Ці тренчі ми практично не бачили на подіумах, тож те, що їх почали носити фешіоністи стало несподіванкою. Що цікаво, кількість пошукових запитів Google за ключовими словами "вкорочений тренч" зросла на понад 80%, а чимало з брендів уже оголосили про повний sold out виробів.

Інстаграм-girls почали справжнє полювання на вкорочений тренч. Його представили бренди Max Mara та Acne Studios, так і в COS, Zara та H&M. Зараз вкорочений тренч представлений не лише в класичному бежевому кольорі, але й із замші та шкіри.

І хоч зараз погода зовсім не весняна, втім сонячні та теплі дні не за горами. Якщо ви плануєте додати до свого гардеробу такий цікавий елемент гардероба як короткий тренч, рекомендуємо розглянути тренчі інстаграм-зірок та подивитися з чим його його носити.



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle



Вкорочений тренч повертається в моду / Фото з Elle