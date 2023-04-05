До прикладу, Gucci поєднали сорочку з трикотажем, а Prada сорочки з кишенями стилізували з мініспідницями та балетками.

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Як можна носити білу сорочку відповідно до модних колекцій прийдешнього сезону – дивіться далі.

Утилітарний стиль

Бренд Prada вивів утилітарний стиль на новий рівень, продемонструвавши поєднання сорочки з великими кишенями і мініспідницею. Образ довершили гостроносі балетки.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue

З жакетом

Структурні жакети цього сезону дуже популярні, тож поєднуйте їх з білою сорочкою, мідіспідницею чи штанами.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue

Багатошаровість

Такий образ ідеально підійде для холодних весняних днів. Приміряйте виріб з водолазкою та пальтом.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue

Чорно-біла класика

Back to school — гасло осінньо-зимової колекції Dior. Білий верх та чорний низ — позачасова класика.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue

Зі шкіряними штанами

Штани з екошкіри вже кілька сезонів не втрачають популярності. Для елегантного образу поєднуйте їх з білою сорочкою.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue

З денімом

Цей образ дуже простий, тож його може повторити будь-яка модниця. Одягайте улюблені джинси та поєднуйте з сорочкою. Безпрограшний варіант можна доповнити кросівками чи туфлями на підборах.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue

Соло

Носити подовжену білу сорочку як сукню – доволі цікавий стилістичний трюк. Поєднайте сорочку з подовженим пальто та елегантною сумкою.



Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue