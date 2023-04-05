К примеру, Gucci соединили рубашку с трикотажем, а Prada рубашки с карманами стилизовали с мини-юбками и балетками.

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Как можно носить белую рубашку в соответствии с модными коллекциями грядущего сезона – смотрите дальше.

Утилитарный стиль

Бренд Prada вывел утилитарный стиль на новый уровень, продемонстрировав сочетание рубашки с большими карманами и мини-юбкой. Образ завершили остроносые балетки.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue

С жакетом

Структурные жакеты этого сезона очень популярны, поэтому совмещайте их с белой рубашкой, мидиоподницей или брюками.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue

Многослойность

Такой образ идеально подойдет для прохладных весенних дней. Примерьте изделие с водолазкой и пальто.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue

Черно-белая классика

Back to school – лозунг осенне-зимней коллекции Dior. Белый верх и черный низ – вневременная классика.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue

С кожаными брюками

Брюки из экокожи уже несколько сезонов не теряют популярности. Для элегантного образа совмещайте их с белой рубашкой.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue

С денимом

Этот образ очень прост, так что его может повторить любая модница. Надевайте любимые джинсы и совмещайте с рубашкой. Беспроигрышный вариант можно дополнить кроссовками или туфлями на каблуке.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue

Соло

Носить удлиненную белую рубашку как платье – интересный стилистический трюк. Совместите рубашку с удлиненным пальто и элегантной сумкой.



Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue