Королева стиля: Меган Фокс появилась в кожаном образе от дизайнера из Львова Мэри Фуртас

Популярная актриса Меган Фокс не перестает удивлять фанатов безупречными образами. На фестиваль Bud Light Super Bowl звезда надела аутфит из веганской кожи от бренда CULTNAKED.

Только на этой неделе две мировые знаменитости надели наряды от украинских брендов. Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina, американская модель Жасмин Тукс выбрала топ и брюки от бренда CULTNAKED, а уже 11 февраля роскошное изделие в фиолетовом цвете дизайнера Мэри Фуртас примерила Меган Фокс.

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Меган Фокс среди многих знаменитостей и модных инфлюенсеров уже давно стала иконой стиля. Звезда сотрудничает со стилисткой Мэйв Рэйли, которая выбирает для актрисы просто безупречные образы, от которых невозможно отвести взгляд.

35-летняя звезда "Трансформеров" накануне сопровождала своего жениха Колсона Бейкера со сценическим именем Machine Gun Kelly на музыкальном фестивале Bud Light Super Bowl в Лос-Анджелесе. Своим выходом в стильном образе красавица произвела фурор.

Образ Меган Фокс

Американка Меган Фокс надела кожаный топ-бандо и брюки на высокой посадке фиолетового цвета. Набор PURPLE KILLA выполнен из веганской кожи от бренда CULTNAKED. Актриса обожает каблуки, поэтому в очередной раз завершила look босоножками на высокой платформе золотистого оттенка.

Звезда дополнила образ объемным клатчем в принт зебры. Брюнетка распустила волосы и сделала насыщенный макияж в любимых коричневых тонах.



Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма



Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма