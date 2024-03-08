Королева Летиция сменила прическу и покорила образом в черном пальто: эффектный кадр

8 марта 2024, 09:11
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Источник:

Hello Magazine

Испанская королева Летиция посетила современную ярмарку искусства. Она, как всегда, продемонстрировала безупречный образ в классических элементах гардероба.

В свет жена короля Филиппа VI вышла с новой прической. Знаменитость не делала каких-то кардинальных изменений, а всего лишь подстригла волосы. На открытии современной ярмарки искусства ARCO Летиция выглядела свежо.

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На публичном мероприятии в Мадриде королева Летиция появилась со своими супругом Филиппом VI. Они вместе выступили на открытии ярмарки.

Образ королевы Летиции

Испанская королева предстала перед камерами фотографов в роскошном длинном пальто длины миди от бренда Caroline Herrera. Эта верхняя одежда идеально удлиняла силуэт.

Ее Величество дополнила образ лучшим классическим сочетанием – белой рубашкой со шлейфом для банта и черными зауженными брюками. Летиция завершила аутфит туфлями-лодочками от испанского бренда Massimo Dutti. Королева часто сочетает демократичные вещи с нарядами от люксовых модных домов.

Образ знаменитость подчеркнула черной минималистичной сумкой от Carolina Herrera и украшениями от бренда Gold & Roses.

Визажисты сделали для Летиции ее привычный макияж в нежных оттенках, с едва заметными коричневыми тенями на веках и розовыми губами. Испанский король вышел в свет в сером костюме, белой рубашке и голубом галстуке.


Роскошный выход королевы Летиции и короля Филиппа VI / Фото Getty Images

Изысканные аутфиты королевы Летиции

  • Королева Испании во время приезда в Саламанку, продемонстрировала нежное платье и базовую верхнюю одежду.
  • На одно из светских мероприятий в Мадриде Летиция вышла в свет в шелковой блузе и клетчатой юбке с асимметрией.
  • Для поездки в Лериду знаменитость выбрала для себя яркий красный брючный костюм.
Автор: Юлія Турелик