Королева Иордании Рания всегда появляется на важных событиях в стильном наряде. Знаменитость продумывает все до мелочей, поэтому ее аутфиты выглядят великолепно и стильно. Недавно Ее Величество осуществила новый выход, который успел очаровать публику.
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Образ королевы Рании
На ассоциацию QRAEE (Премия Королевы Рании за достижения в образовании) она пришла в белоснежном наряде от бренда Aje. Платье миди было украшено объемными рукавами и ленточными переплетениями, которые хорошо украшали талию.
Образ королевы дополнила небольшая черная сумка ELENA GHISELLINI и бежевые туфли лодочки из лакированной кожи от Malone Souliers. Также она выбрала аксессуар - классические солнцезащитные очки от бренда SAINT LAURENT. Рания распустила волосы и сделала красивый и выразительный макияж.
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