Королева Йорданії Ранія завжди з’являється на важливих подіях в стильному вбранні. Знаменитість продумує все до дрібниць, тож її аутфіти виглядають неперевершено та стильно. Нещодавно Її Величність здійснила новий вихід, який встиг зачарувати публіку.

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Образ королеви Ранії

На асоціацію QRAEE (Премія Королеви Ранії за досягнення в освіті) вона прийшла у білосніжному вбранні від бренду Aje. Сукня міді була оздоблена об’ємними рукавами та стрічковими переплетеннями, які гарно оздоблювали талію.

Образ королеви доповнила невеличка чорна сумка ELENA GHISELLINI та бежеві туфлі човники з лакованої шкіри від Malone Souliers. Також вона обрала аксесуар - класичні сонцезахисні окуляри від бренду SAINT LAURENT. Ранія розпустила волосся та зробила гарний та виразний макіяж.

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