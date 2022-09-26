Ким Кардашян создала наряды вместе с Dolce & Gabbana

Как всегда, осенью, бренды презентуют свои наряды на весенне-летний сезон, пишет 24 канал. Именитые дизайнеры представили свои новые творения для весны и лета 2023 года. На подиум вышли модели Dolce & Gabbana, презентовавшие на себе коллаборацию с главной it-girl Ким Кардашян.

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В сети пользователи уже начинают вспоминать оскорбительное выражение Стефано Габаны 2018 года, когда он обозвал семейство Кардашян "дешевкой". За это время скандал забылся, а знаменитые дизайнеры прибегли к коллаборации со звездой реалити-шоу.

Новая коллекция Dolce&Gabbana навеяна личным стилем Ким Кардашян, а точнее – сотней ее раритетных платьев, которые звезда собрала в своем гардеробе за все годы. Актуальность этих платьев инфлюэнсерша доказала тем, что на свадьбу Кортни Кардашян одела себя, маму и своих сестер в винтажные платья от Dolce & Gabbana.

Итальянский дуэт образует самые эффектные изделия из своих архивов, а Ким дополнила их обжатыми корсетами, анималистическим принтом, чокерами со своим именем и крестом. На подиум модели выходили под черно-белый фильм с Ким Кардашян, на котором она ела спагетти.

Известно, что на создание коллекции уходит немало времени – от нескольких месяцев до полугода, впрочем в своем интервью Ким Кардашян рассказала, что предложение от Доменико Дольче и Стефано Габано ей поступило во время свадьбы Кортни и Тревиса, которая проходила в Италии. Именно отточенные дизайнеры и Ким начали работать над общей коллекцией.

В конце шоу Ким Кардашян вышла на подиум вместе с дизайнерами в черном блестящем платье длины макси с основателями бренда.

Частная вечеринка "Чао, Ким"

На частной вечеринке "Чао, Ким", на которой собрались все самые знаменитые мировые инфлюэнсеры, Ким Кардашян надела серебристое длинное платье на бретельках с глубоким вырезом, дополненное роскошными колье и черными босоножками. Стилисты сделали американке фирменную прическу, собрав сзади волосы в крабик, выпустив передние пряди.



Ким Кардашян в роскошном платье от Dolce & Gabbana / Фото с Instagram



Ким Кардашян в роскошном платье от Dolce & Gabbana / Фото с Instagram

Ким часто попадает в курьезные ситуации со своими нарядами, так что после вирусного видеоролика, как она одевает кожаный комбинезон, в сети появился еще один шедевр. Платье настолько плотно обжало тело знаменитости, что ей буквально приходилось прыгать по лестнице, поскольку в нем было нереально сделать даже шагу. Видеоролик уже разлетелся по сети и веселит многомиллионную аудиторию звезды.