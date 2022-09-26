Кім Кардашян створила вбрання разом з Dolce & Gabbana

Як завжди, восени, бренди презентують своє вбрання на весняно-літній сезон, пише 24 канал. Імениті дизайнери представили свої нові витвори для весни та літа 2023 року. На подіум вийшли моделі Dolce & Gabbana, які презентували на собі колаборацію зі головною it-girl Кім Кардашян.

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В мережі користувачі вже починають згадувати образливий вислів Стефано Габани 2018 року, коли він обізвав сімейство Кардашянів "дешевкою". За цей час скандал забувся, а знамениті дизайнери вдалися до колаборації із зіркою реаліті-шоу.

Нова колекція Dolce & Gabbana навіяна особистим стилем Кім Кардашян, а точніше – сотнею її раритетних суконь, які зірка зібрала у своєму гардеробі за всі роки. Актуальність цих суконь інфлюенсерка довела тим, що на весілля Кортні Кардашян одягнула себе, маму та своїх сестер у вінтажні плаття від Dolce & Gabbana.

Італійський дует образ найефектніші вироби зі своїх архівів, а Кім доповнила їх обтислими корсетами, анімалістичним принтом, чокерами зі своїм іменем та хрестом. На подіум моделі виходили під чорно-білий фільм з Кім Кардашян, на якому вона їла спагеті.

Відомо, що на створення колекції йде чимало часу – від кількох місяців до пів року, втім у своєму інтерв’ю Кім Кардашян розповіла, що пропозиція від Доменіко Дольче та Стефано Габано їй надійшла під час весілля Кортні і Тревіса, яке відбувалося в Італії. Саме відточі дизайнери та Кім почали працювати над спільною колекцією.

У кінці шоу Кім Кардашян вийшла на подіум разом з дизайнерами у чорній блискучій сукні довжини максі з засновниками бренду.

Приватна вечірка "Чао, Кім"

На приватній вечірці "Чао, Кім", на якій зібралися всі найзнаменитіші світові інфлюенсери Кім Кардашян одягнула сріблясту довгу сукню на бретельках з глибоким вирізом, яку доповнила розкішними кольє та чорними босоніжками. Стилісти зробили американці фірмову зачіску, зібравши ззаді волосся в крабик, випустивши передні пасма.



Кім Кардашян в розкішній сукні від Dolce & Gabbana / Фото з Instagram



Кім Кардашян в розкішній сукні від Dolce & Gabbana / Фото з Instagram

Кім часто потрапляє в курйозні ситуації зі своїм вбранням, тож після вірусного відеоролика, як вона одягає шкіряний комбінезон, в мережі з’явився ще один шедевр. Сукня настільки щільно обтиснула тіло знаменитості, що їй буквально доводилося стрибати по сходах, оскільки в ньому було нереально зробити навіть кроку. Відеоролик вже розлетівся мережею та веселить багатомільйонну аудиторію зірки.