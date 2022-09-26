Fashion-индустрия гордится многими дизайнерами, создавшими вещи, не теряющие своей популярности до сих пор, пишет 24 канал.

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Томас Барбери создал легендарный тренч Burberry, знаменитая Коко Шанель представила сумку Chanel 2.55, которая есть в гардеробе каждой модницы, а Леви Страусс сшил джинсы, без которых не может представить свой образ стильная инфлюэнсерша.

Тренч Burberry

Томас Барбер создал настоящий триумф на песочный тренч из габардина. Эта плотная и одновременно легкая ткань защищает от ветра и дождя. Тренч Burberry известен своей фирменной подкладкой – принтом в клетку.

Культовый плащ от Burberry носили представители высшего общества – Артур Конан-Дойл, Бернард Шоу и Уинстон Черчилль. Впоследствии в культовом тренче на экране появилась актриса Катрин Деньов и Софи Лорен. Впоследствии тренчи от британского бренда носила Елизавета II.



Культовые вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Сумка Chanel 2.55

В 1955 году легендарная Коко Шанель представила небольшую прямоугольную сумку-конверт на цепочке, избавив женщин от неудобства всегда держать клатч в руках. Название сумки соответствует дате рождения дизайнера – февраль 1955 года. Основательница бренда Chanel представила ее в любимом черном цвете, но впоследствии появилось много других цветов.



Культовые вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Сумка Hermes Birkin

Сумка Hermes Birkin – удовольствие совсем недешевое. Для того чтобы приобрести этот аксессуар женщинам приходится записываться в очередь, поскольку просто так приобрести эту сумку в бутике просто невозможно.

С середины 1980-х годов сумка Hermès именуется в честь актрисы 1960-х – Джейн Биркин. Именно ради нее Жан-Луи Дюма создал сумку с карманами.



Культовые вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Авиаторы Ray Ban

В 1929 году американская компания Baush & Lomb, специализирующаяся на оптике, получила заказы от военной авиации США. Лейтенант Джон Мак-Креди попросил разработать защитные очки, которые бы предохраняли глаза от блеска так, чтобы пилот ясно и четко мог видеть окружающее пространство. Ученые специалисты компании приняли вызов и приступили к исследованию световых эффектов и влиянию на зрение сильных источников света.

Бренд Baush & Lomb представил очки с тонкой пластиковой оправой и серыми, а затем зелеными знаменитыми антибликовыми линзами. Эти линзы пропускают всего 15% дневного света и на 100% избавляют от инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Сейчас есть немало цветов линз, впрочем, они до сих пор так же популярны и считаются культовыми среди всех очков.



Культовые вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Джинсы Levi's

20 мая 1873 года Якоб Дэвис и Леви Страус запатентовали синие брюки с кнопками – это официальная дата рождения джинсов. Десятки лет после создания джинсы позиционировались только как рабочая одежда. Аудитория изменилась в 1920 году благодаря голливудским вестернам. В джинсы переоделись ковбои, забыв о традиционных шерстяных штанах для верховой езды.

Логотип с изображением двух лошадей используется для джинсов 501 модели. Он символизирует крепость брюк. Они настолько крепки, что не порвутся даже под силой двух лошадей, которые будут тянуть их в противоположные стороны.

Levi's 501 – самая известная модель компании, стиль которой не меняется уже больше 100 лет. В 1999 году журнал Time назвал эти джинсы "модной вещью века". Эта модель без преувеличений уже более 150 лет сохраняет статус самых популярных джинсов по всему миру.



Культовые вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Твидовый жакет Chanel

Идею создания твидового жакета Коко Шанель одолжила у своего любимого. Она одалживала твидовые кардиганы и пиджаки из мужского гардероба и совмещала со своим нарядом. В это время она влюбилась в эту фактурную ткань.

В середине 1920-х годов в ее коллекциях появились первые твидовые жакеты. Все они были приталены. Прямой крой Коко Шанель представила спустя 10 лет после презентации первого жакета. Поклонницами твидовых жакетов от Габриэль Шанель были Джеки Кеннеди, Грейс Келли и многие другие знаменитости.



Культовые вещи, которые никогда не выйдут из моды / Фото из Pinterest