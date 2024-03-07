43-летняя модница поразила фанатов появлением в роскошном наряде. Пока ее бывший муж Канье Уэст раздевает жену и создает ей абсолютно голые образы, Ким Кардашян демонстрирует свой роскошный стиль в шубе длины макси.

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Уже немало стилистов, модных изданий и самих дизайнеров заявили, что леопардовый принт – тренд сезона. Некоторые модницы боятся такого хищного принта, впрочем Ким на своем примере показывает, как эффектно может выглядеть наряд.

Образ Ким Кардашян

За Ким Кардашян следят в инстаграме более 360 миллионов подписчиков. Для многих девушек со всего мира она является иконой стиля, поэтому знаменитость любит поражать аудиторию и папарацци интересными образами.

Недавно представительница семейства Кардашян осуществила выход в коричневой шубе длины макси в леопардовый принт. Верхняя одежда была украшена огромным воротником-стойкой и обвита кожаным поясом на талии.



Ким Кардашян показала дерзкий образ / Фото из инстаграма светской львицы

Ким любит эпатировать, поэтому надела шубу на обнаженное тело без бюстгальтера, примерив на низ только черные капроновые колготы. Парикмахер зачесал волосы американки в хвост, а визажисты сделали ее любимый макияж в насыщенных коричневых цветах.



Ким Кардашян показала дерзкий образ / Фото из инстаграма светской львицы

Знаменитость дополнила образ популярными очками от Balenciaga, которые скорее напоминают лыжную маску. К своему выходу светская львица подобрала массивную кожаную сумку черного цвета с карманами с внешними карманами, которую бренд представил во время зимней коллекции.



Ким Кардашян показала дерзкий образ / Фото из инстаграма светской львицы

Стоит отметить, что в тиктоке такие дерзкие образы называются Mob Wife, которые навеяны сериалом "Клан Сопрано". Инфлюенсеры и блогеры демонстрируют аутфиты в винтажных шубах, громких леопардовых принтах, с массивными украшениями и пышными прическами, которые соответствуют мафиозному стилю.