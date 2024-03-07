43-річна модниця вразила фанатів появою у розкішному вбранні. Поки її колишній чоловік Каньє Вест роздягає дружину та створює їй абсолютно голі образи, Кім Кардашян демонструє свій розкішний стиль в шубі довжини максі.

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Вже чимало стилістів, модних видань та й самих дизайнерів заявили, що леопардовий принт – тренд сезону. Деякі модниці бояться такого хижого принту, втім Кім на своєму прикладі показує, як ефектно може виглядати вбрання.

Образ Кім Кардашян

За Кім Кардашян стежать в інстаграмі понад 360 мільйонів підписників. Для багатьох дівчат зі всього світу вона є іконою стилю, тож знаменитість любить вражати аудиторію та папараці цікавими образами.

Нещодавно представниця сімейства Кардашян здійснила вихід у коричневій шубі довжини максі в леопардовий принт. Верхній одяг був оздоблений величезним коміром-стійкою та оповитий шкіряним поясом на талії.



Кім Кардашян показала зухвалий образ / Фото з інстаграму світської левиці

Кім любить епатувати, тож одягнула шубу на оголене тіло без бюстгальтера, примірявши на низ лише чорні капронові колготи. Перукар зачесав волосся американки у хвіст, а візажисти зробили її улюблений макіяж в насичених коричневих кольорах.



Кім Кардашян показала зухвалий образ / Фото з інстаграму світської левиці

Знаменитість доповнила образ популярними окулярами від Balenciaga, які радше нагадують лижну маску. До свого виходу світська левиця підібрала масивну шкіряну сумку чорного кольору з кишенями із зовнішніми кишенями, яку бренд представив під час зимової колекції.



Кім Кардашян показала зухвалий образ / Фото з інстаграму світської левиці

Варто зазначити, що в тіктоці такі зухвалі образи називаються Mob Wife, які навіяні серіалом "Клан Сопрано". Інфлюенсерки та блогерки демонструють аутфіти у вінтажних шубах, гучних леопардових принтах, з масивними прикрасами та пишними зачісками, які відповідають мафіозному стилю.