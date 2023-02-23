Часто дизайнеры создают наряды, которые годятся только для каких-то очень смелых выходов или для модниц, которые любят эксперименты в своих образах.

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Впрочем, во время Недели моды в Милане Ким Джонс представил чрезвычайно стильную и эффектную коллекцию, которая больше относится к базовому гардеробу, чем к трендовому. Из вещей, которые презентовал креативный директор, можно составить множество замечательных образов.

Показ Fendi осенне-зимней коллекции стал одним из первых в Италии.

"Это чисто, просто, но в то же время сложно", – описала новую линейку крестиного директора марки Кима Джонса Сильвия Фенди в интервью для Vogue.

При создании коллекции Ким Джонс задался целью создать образы, которые отражали бы характер Модного дома Fendi и одновременно были свежим взглядом на бренд. Дизайнер даже включил в коллекцию формы мужской формы.

Он презентовал брюки, украшенные плиссированным килтом и шлейфом, жилеты в классическом стиле с накладками в виде рукавов и макинтоши.

Кроме того, Ким Джонс включил элементы кружевного белья в офисные образы с лаконичными рубашками. Он также обратился к архивам бренда и презентовал приталенные платья из ребристого трикотажа, взятые из коллекции Карла Лагерфельда для Fendi сезона осень-зима 1996 года.

Для осенне-зимнего сезона дизайнер представил уютные кардиганы, брюки и юбки из кожи, трикотажные обжатые платья с воротником, жилетки, соединил плиссированные юбки с брюками.

Дизайнер надел моделей в минималистические тренчи классических цветов и завершил образы базовой обувью в черном и коричневом цвете с добавлением аксессуаров – маленьких, средних и больших сумок.



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider



Стильная коллекция Кима Джонса для Fendi / Фото с Insider