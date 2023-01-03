Кендалл Дженнер опубликовала в своем инстаграмме несколько фотографий по зимнему отдыху. Знаменитая модель примерила образ, который идеально подойдет для обыденного выхода с друзьями.

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Манекенщица Кендалл Дженнер умеет эффектно выглядеть в повседневной жизни. В гардеробе американки всегда преобладают вещи, находящиеся на пике популярности. Представительница клана Кардашян-Дженнер является одной из главных трендсеттерок, так что в ее выходах всегда можно заметить вещи из последних коллекций.

Этой зимой особенно актуальна стилизация дубленки и пушистых наушников, поэтому Кендалл воспользовалась модным сочетанием и показала эффектный выход, который может повторить каждая модница.

Образ Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер обожает верховую езду, поэтому на отдыхе она покаталась верхом на коне среди заснеженных гор и при этом продемонстрировала интересный, зимний образ.

Модель надела черную базовую водолазку, которую довершила трендовыми кожаными брюками. К ним она подобрала темно-коричневые сапоги на невысоких каблуках.

Модель сверху надела укороченную темно-коричневую дубленку, которую довершила однотонным коричневым шарфом. Кендалл зачесала волосы в пучок и надела популярные пушистые наушники черного цвета. Свой образ она застилизовала темно-коричневыми очками.