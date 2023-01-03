Кендалл Дженнер опублікувала у своєму інстаграмі кілька світлин із зимового відпочинку. Знаменита модель приміряла образ, який ідеально підійде для буденного виходу з друзями.

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Манекенниця Кендалл Дженнер вміє ефектно виглядати в повсякденному житті. В гардеробі американки завжди переважають речі, які перебувають на піку популярності. Представниця клану Кардашян-Дженнер є однією з головних трендсеттерок, тож у її виходах завжди можна помітити речі з останніх колекцій.

Цієї зими особливо актуальною є стилізація дублянки та пухнастих навушників, тож Кендалл скористалася модним поєднанням та показала ефектний вихід, який може повторити кожна модниця.

Образ Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер обожнює верхову їзду, тож на відпочинку вона покаталась верхи на коні серед засніжених гір та заодно продемонструвала цікавий, зимовий образ.

Модель одягнула чорну базову водолазку, яку довершила трендовими шкіряними штанами. До них вона підібрала темно-коричневі чоботи на невисоких підборах.

Модель зверху одягнула вкорочену темно-коричневу дублянку, яку довершила однотонним коричневим шарфом. Кендалл зачесала волосся в пучок та одягнула популярні пухнасті навушники чорного кольору. Свій образ вона застилізувала темно-коричневими окулярами.