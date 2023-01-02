Леся Никитюк удивила своих фанатов роскошным образом, примеренным для празднования Нового года. 2023 год знаменитость приехала встретить в 5-ти звездочный гостиничный комплекс Emily Resort.

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Для праздничного события телеведущая выбрала длинное платье от украинского бренда OLYA MAK. Знаменитость одела платье длины макси со шлейфом и длинными рукавами. Лимонное платье удачно подчеркивало стройную фигуру телеведущей.

Свой образ Леся Никитюк дополнила короткими черными кожаными перчатками и черной обувью. Свои светловолосые волосы звезда распустила, а на визажисты сделали ей эффектный макияж. Фотографии телеведущая сделала в гримерке и поздравила подписчиков с победным 2023 годом.

С Новым Победным 2023 годом!!! Вы загадали "то самое желание" вчера?", – подписала кадры Никитюк.



Леся Никитюк встретила Новый год в лимонном платье / Фото с Instagram



Леся Никитюк встретила Новый год в лимонном платье / Фото с Instagram

За народной любимицей в инстаграм-профиле следят 4 миллиона пользователей, поэтому звезду засыпали в комментариях приятными словами.