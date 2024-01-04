Манекенщица поделилась с подписчиками фотографиями с пляжа. Кендалл известна своей любовью к прозрачному наряду, так что охотно сделала несколько кадров в длинном платье.

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28-летняя девушка повторила образ шведской модели Эльзы Хоск, которая уже надевала такое платье на Каннский кинофестиваль. Кендалл решила для себя выбрать аналогичное платье, как у Эльзы, ведь это платье от ее бренда Helsa Studio. Стоит такое красивое изделие 1200 долларов.

Платье создано в романтическом образе с V-образным вырезом, длинными рукавами с разрезами, вырезом на животе и юбкой с оборками, открывающей переднюю часть ног. Платье сшито из прозрачной шелковой ткани. Неудивительно, почему Кендалл решила взять на отдых именно это платье.

В 2024 году мода на прозрачные платья продолжится с еще большим размахом, поетому модель демонстрирует на себе будущие тенденции.

Кендалл улыбается и позирует на кадрах на фоне вечернего пляжа с бокалом в руках. Ее образ дополняла ее любимая прическа с крабиком и массивные серьги от Bottega Veneta, которые стоят почти так же, как платье – 1150 долларов. На отдых звезда семейства Кардашян-Дженнер уехала со своей лучшей подругой Хейли Бибер.

На фото Хейли также позировала в праздничном длинном платье на бретельках, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

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