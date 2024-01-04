Манекенниця поділилася з підписниками фотографіями з пляжу. Кендалл відома своєю любов’ю до прозорого вбрання, тож залюбки зробила кілька кадрів у довгому платті.

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28-річна дівчина повторила образ шведської моделі Ельзи Госк, яка вже одягала таку сукню на Каннський кінофестиваль. Кендалл вирішила для себе обрати аналогічну сукню, як у Ельзи Госк, адже це плаття від її бренду Helsa Studio. Коштує такий красивий виріб 1200 доларів.

Сукня створена в романтичному образі з V-подібним вирізом, довгими рукавами з розрізами, вирізом на животі та спідницею з оборками, яка відкриває передню частину ніг. Плаття пошите з прозорої шовкової тканини. Не дивно, чому Кендалл вирішила взяти на відпочинок саме цю сукню.

У 2024 році мода на прозорі сукні продовжиться з ще більшим розмахом, тож модель демонструє на собі майбутні тенденції.

Кендалл усміхнено позувала на кадрах на тлі вечірнього пляжу з келихом в руках. Її образ доповнювала її улюблена зачіска з крабиком та масивні сережки від Bottega Veneta, які коштують майже так само, як сукня – 1150 доларів. На відпочинок зірка сімейства Кардашян-Дженнер поїхала зі своєю найкращою подругою Гейлі Бібер.

На фото Гейлі також позувала у святковій довгій сукні на бретельках, яка підкреслювала її струнку фігуру.

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