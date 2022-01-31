Кендалл Дженнер очаровала стильным образом в двух ярких свитерах
Источник:24 канал
Популярная 26-летняя модель Кендалл Дженнер поразила сеть безупречным аутфитом. Знаменитость отправилась по делам в стильном образе совместив два ярких свитера.
Звезда подиумов доказала поклонникам, что любит не только красивые вещи, но и комфортные. Для неформальных выходов Кендалл всегда выбирает сдержанные и стильные аутфиты, которые можно легко повторить.
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Представительница семейства Кардашьян-Дженнер во время последнего выхода показала эффектный выход. Как всегда, Кендалл сделала ставку на лаконичное сочетание базовых вещей в сочетании с яркими элементами гардероба.
Образ Кендалл Дженнер
Манекенщица на собственном примере показала, как применить технику color blocking в новом сезоне. С приходом первых теплых дней, кроме фиолетового Very Peri и голубого, оранжевый цвет также займет лидирующие позиции.
Во время своего недавнего выхода Кендалл надела желтую вололазку с горловиной, а сверху накинула оранжевый свитер.
Эффектный образ Кендалл дополнила синими прямыми джинсами и коричневыми сапогами на каблуке.
Знаменитость расчесала высокий хвост и дополнила образ узкими коричневыми солнцезащитными очками.
Модный образ Кендалл Дженнер / Фото с Elle
Модный образ Кендалл Дженнер / Фото с Elle