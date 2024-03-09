Кендалл Дженнер является самой популярной моделью современности. Девушка имеет многомиллионную аудиторию, рекламные контракты с самыми известными брендами и дефилирует на подиумах в нарядах лучших мировых дизайнеров.

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Модель является трендсеттером в мире моды и иконой стиля для молодого поколения. Любые ее выходы не обходятся без папарацци, поскольку Кендалл имеет безупречное чувство стиля и привлекает внимание многих своими образами. В Париже знаменитость поразила своим кардинально другим стилем, который навеян французским шиком.

Образ Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер надела красный костюм, который состоял из жакета и юбки-карандаша. Блейзер имел поднятый воротник и баску, а юбка добавила образу элегантности и роскоши.

Модель сделала необычную для себя прическу в стиле 80-х годов и дополнила образ соответствующими аксессуарами и украшениями, которые были присущи эпохе. Она довершила look массивными серьгами и надела черные узкие очки и минималистичную сумку. Губы красавица накрасила ярко-красной помадой.

За Кендалл следят в инстаграме почти 300 миллионов поклонников, поэтому ее часто останавливают фанаты на улицах городов для автографов. В сети появилось видео, на котором модель любезно общается с фанатами и фотографируется.

Если Кендалл Дженнер любит простые и базовые вещи, то ее сестра Ким Кардашян любит поражать публику обтягивающими комбинезонами и эффектными вещами. Недавно она появилась в Париже в длинной леопардовой шубе, которую надела только под черные капроновые колготки.