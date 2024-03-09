Кендалл Дженнер є найпопулярнішою моделлю сучасності. Дівчина має багатомільйонну аудиторію, рекламні контракти з найвідомішими брендами та дефілює на подіумах у вбранні найкращих світових дизайнерів.

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Модель є трендсеттеркою у світі моди та іконою стилю для молодого покоління. Будь-які її виходи не обходяться без папараці, оскільки Кендалл має бездоганне відчуття стилю та привертає увагу багатьох своїми образами. У Парижі знаменитість вразила кардинально іншим стилем, який навіяний французьким шиком.

Образ Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер одягнула червоний костюм, який складався з жакета та спідниці-олівця. Блейзер мав піднятий комір та баску, а спідниця додала образу елегантності та розкоші.

Модель зробила незвичну для себе зачіску в стилі 80-х років та доповнила образ відповідними аксесуарами та прикрасами, які були притаманні епосі. Вона довершила look масивними сережками та одягнула чорні вузькі окуляри та мінімалістичну сумку. Губи красуня нафарбувала яскраво-червоною помадою.

За Кендалл стежать в інстаграмі майже 300 мільйонів прихильників, тож її часто зупиняють фанати на вулицях міст для автографів. У мережі з’явилося відео, на якому модель люб’язно спілкується з фанатами та фотографується.

Якщо Кендалл Дженнер любить прості та базові речі, то її сестра Кім Кардашян любить вражати публіку обтислими комбінезонами та ефектними речима. Нещодавно вона з’явилася у Парижі в довгій леопардовій шубі, як одягнула лише під чорні капронові колготки.