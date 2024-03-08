Королева Йорданії Ранія прийняла Орден Відродження прикрашений коштовностями від свого чоловіка, короля Йорданії Абдалли II. Її Величність Ранія вже багато років служить йорданському народу та просуває країну по всьому світу завдяки лідерським навичкам.

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На своїй сторінці в інстаграмі королева Ранія написала відкритого листа чоловікові про отримання Ордену Відродження.

"Ваша Величність, для мене велика честь отримати це визнання, але немає більшої честі, ніж бути поруч з вами, і немає більшої відповідальності, ніж ваша довіра. Я благословенна проводити своє життя з вами, бути матір’ю наших дітей і вашим партнером на все життя. Мені пощастило мати вашу довіру та підтримку", – написала королева Ранія.

Образ королеви Ранії

У палаці Аль-Хусейнія королева з’явилася у чорній сукні довжини максі на довгий рукав, з геометричною червоною вишивкою вздовж декольте. Візерунок оздоблював червоний бант та невеличкий розріз. Довга сукня ідеально підкреслила струнку талію та гарну фігуру знаменитості.

Свій бездоганний образ Ранія довершила чорною сумкою-клатчем від Bottega Veneta та червоними замшевими туфлями-човниками.

Її Величність вклала локони у кучері, одягнула сріблясті сережки та зробила ефектний макіяж, який довершував її красу.

Зазначимо, що Орден Відродження є другим за значимістю у Йорданії. Його вручають іноземним членам королівської сім’ї. Найвищу нарогоду Йорданії – Орден Аль-Хусейна бен Алі королева Ранія вже здобула.