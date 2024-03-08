Донька Єлизавети ІІ та сестра короля Сполученого Королівства Чарльза III прибула в Об'єднані Арабські Емірати як президент Місії для моряків. На запланований захід вона одягнула особливу сукню, яку одягала ще у 26 річному віці.

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Образ принцеси Анни

73-річна представниця британської королівської родини одягнула блакитну сукню з плісированою спідницею, коміром та ґудзиками. Зверху вона накинула блейзер того ж кольору.

Волосся знаменитість вклала у фірмовий пучок та доповнила образ сумкою кремового відтінку.

Виявляється, цю сукню принцеса Анна вже одягала у 1978 році під час державного візиту президента Ботсвани до Лондона. Фотографи зафіксували її з улюбленим пучком на волоссі, мінімалістичними прикрасами та чорною сумкою з маленькими ручками.

Загалом цю блакитну сукню королівська особа одягає вже не вперше. Ще влітку 2023 року вона носила її з білим вкороченим жакетом та великим блакитним капелюхом. Багато років принцеса Анна дотримується свого фірмового стилю та вже не вперше повторює свої образи.

Минулого року вона одягнула жовтий картатий піджак в поєднанні з синім платтям. Раніше вона його одягала у 1980-х роках, коли відвідувала Радянський союз. Можна зазначити, що принцеса є невизнаною іконою стилю.

Вона була першою королівською особою, яка одягнула мініспідницю, поєднувала яскраві принти та кольори та доповнювала свої ефектні образи крислатими капелюхами.