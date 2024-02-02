Украинское в моде: известная актриса надела дубленку от бренда Kulakovsky за 53 тысячи гривен

Голливудская актриса Келли Резерфорд, которая сыграла в сериалах "Сплетница" и "Район Мелроуз" снова надела наряд от украинского бренда. На этот раз блондинка красовалась в верхней одежде.

Знаменитость часто надевает вещи от украинских брендов, поэтому охотно приобрела для себя дубленку от дизайнера Артура Кулаковского.

Читайте также Вечный тренд: Софи Тернер примерила платье, которое никогда не выйдет из моды

Вы могли заметить, как в последнее время изменился инстаграм Келли. Она постоянно публикует красивые образы и демонстрирует безупречное чувство стиля.

Образ Келли Резерфорд

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Актриса сделала очередное фото в лифте, надев дубленку от украинского бренда Kulakovsky. На сайте бренда верхняя одежда стоит 53 тысячи гривен. Дубленка светло-коричневого цвета украшена белой овчиной, черными пуговицами и поясом.

На сайте бренда отмечается, что такая верхняя одежда способна выдерживать 20-градусную минусовую температуру. Украшена дубленка двумя карманами.

Образ актриса дополнила белыми брюками и серым гольфом с интересными рукавами из разных цветов тканей и коричневыми ботиночками от бренда HESCHUNG. Блондинка зачесала волосы в пучок и дополнила образ коричневыми очками.

Украинские вещи в гардеробе Келли Резерфорд

Звезда роли Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Келли Резерфорд имеет в своем гардеробе кружевное макси-платье изо льна от бренда BOBKOVA. Это наряд из последней коллекции весна/лето 2024. На сайте такое платье стоит 20 000 гривен.

Актриса приобрела для себя украшения от бренда Gunia Project и довершила ими свой белоснежный look.

Также в гардеробе Келли Резерфорд есть зеленая вышиванка от украинского бренда Etnodim. Актриса выбрала для себя льняное зеленое платье "Symwol", которое украшено вышивкой и контрастными декоративными вставками.

Какие знаменитости носят бренд Kulakovsky

Хейли Бибер довершила меховой черной сумкой от украинского бренда свой образ с длинной серой шубой.

А вот Рита Ора носит короткую шубу коричневого цвета, которую сочетает с брюками в тон и базовым свитером.