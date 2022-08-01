За пять месяцев войны коллекция украшений Кати Осадчей пополнилась патриотическими изделиями. Ее любимой стала золотая подвеска, вдохновленная куманцем Васильковского керамического завода, который уцелел на кухонном шкафчике в Бородянке.

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Мой символ несокрушимости! Я передам его внукам с историей создания и рассказом о невероятных людях, которые жили со мной в одно время, которые и есть этот петушок из Бородянки, которые выстояли вопреки всему, как все держались, как все объединялись и победили… Этот петушок будет моим символ победы,

– тронула Катя Осадчая.

Интересно, что на петушке выгравировано имя ведущей "Катя" с сердечком рядом. За такое внимание звезда лично поблагодарила автора подвески Наталью Каменскую.

"Не увидела сразу и теперь плачу от такого внимания", – призналась Осадчая.

Кулон Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Кулон Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Интересно, что стоимость золотого кулона на официальном сайте бренда Gunia Project составляет от 5 600 гривен до 7 400 в зависимости от размера. Однако Катя Осадчая отметила, что часть прибыли от продаж пойдет на восстановление школы в Черниговской области.

"Будем сильными! Выстоял петух, выстоим и мы" – это изо дня в день говорит себе каждый украинец, стараясь не терять веры в победу, оставаться чутким, непоколебимым и стойким. Это история о петухе, который стал молчаливым символом этого сопротивления", – говорится в описании на сайте бренда.