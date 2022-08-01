За п'ять місяців війни колекція прикрас Каті Осадчої поповнилася патріотичними виробами. Її найулюбленішою стала золота підвіска, натхненна куманцем Васильківського керамічного заводу, що вцілів на кухонній шафці в Бородянці.

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Мій символ незламності! Я передам його онукам з історією створення і розповіддю про неймовірних людей, які жили зі мною в один час, які і є цей півник з Бородянки, що вистояли попри все, як всі трималися, які всі об'єднувалися й перемогли… Цей півник буде моїм символом перемоги,

– зворушила Катя Осадча.

Цікаво, що на півнику вигравіюване ім'я ведучої "Катя" з сердечком поряд. За таку увагу зірка особисто подякувала авторці підвіски Наталії Каменській.

"Не побачила одразу і тепер плачу від такої уваги", – зізналася Осадча.

Кулон Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Кулон Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Цікаво, що вартість золотого кулона на офіційному сайті бренду Gunia Project становить від 5 600 гривень до 7 400 залежно від розміру. Однак Катя Осадча зауважила, що частина прибутку від продажу піде на відбудову школи в Чернігівській області.

"Будьмо сильними! Вистояв півень, вистоїмо й ми" – це день у день каже собі кожен українець, намагаючись не втрачати віри в перемогу, залишатися чуйним, непохитним і стійким. Це історія про півня, який став мовчазним символом цього опору", – йдеться в описі на сайті бренду.