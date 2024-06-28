Если вы все же не решились одеть капри, то имеете возможность попробовать одеть леггинсы длиной от колена до середины голени. Те девушки, в которых не лежит душа к черным капри, могут выбирать для себя яркие фасоны, которые уже активно носят европейские девушки.

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Капри – тренд лета 2024 года

Они сочетают облегающие капри с рубашками, жилетками, футболками, жакетами и обувью в тон. Возвращение капри в моду может выглядеть несколько странным, однако мода циклична, а дизайнеры часто ищут для себя определенные ретро-тренды и возвращают на подиум те вещи, которые были в моде когда-то.

Капри ассоциируются у нас с модой 1950-60-х годов и снова становятся популярными. Этот вид брюк или шортов – комфортный и практичный для летнего сезона. Их можно одевать в случае, если в штанах будет слишком тепло, а шорты в определенном случае не совсем уместны.



Трендовые капри на лето / Фото Pinterest



Стильные капри на лето / Фото Pinterest



Модные капри на лето / Фото Pinterest



Трендовые капри на лето / Фото Pinterest

Они являются универсальными, потому что легко сочетаются с любым верхом или низом. Капри смело можно носить с кроссовками, балетками или босоножками или туфлями на каблуках.

Но кроме капри, летом остаются популярными мини-юбки. Модные эксперты советуют добавлять в гардероб атласную, клетчатую, твидовую и кожаную юбки. Можете выбирать для себя низкую или высокую посадку и стилизовать с любым нарядом. Больше о трендовой юбке читайте в нашем материале.