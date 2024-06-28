Якщо ви все ж таки не наважилися одягнути капрі, то маєте можливість спробувати одягнути легінси довжиною від коліна до середини гомілки. Ті дівчата, в яких не лежить душа до чорних капрів, можуть обирати для себе яскраві фасони, які вже активно носять європейські дівчата.

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Капрі – тренд літа 2024

Вони поєднують обтислі капрі з сорочками, жилетками, футболками, жакетами та взуттям у тон. Повернення капрів у моду може виглядати дещо дивним, однак мода циклічна, а дизайнери часто шукають для себе певні ретро-тренди та повертають на подіум ті речі, які були в моді колись.

Капрі асоціюються у нас з модою 1950-60-х років та знову стають популярними. Цей вид штанів чи то шортів – комфортний та практичний для літнього сезону. Їх можна одягати у випадку, якщо у штанах буде занадто тепло, а шорти в певному випадку є не зовсім доречними.



Трендові капрі на літо / Фото Pinterest



Стильні капрі на літо / Фото Pinterest



Модні капрі на літо / Фото Pinterest



Трендові капрі на літо / Фото Pinterest

Вони є універсальними, бо легко поєднуються з будь-яким верхом чи низом. Капрі сміливо можна носити з кросівками, балетками чи босоніжками або туфлями на підборах.

Та окрім капрів, влітку залишаються популярними мініспідниці. Модні експерти радять додавати до гардероба атласну, картату, твідову та шкіряну спідниці. Можете обирати для себе низьку чи високу посадку та стилізувати з будь-яким вбранням. Більше про трендову спідницю читайте в нашому матеріалі.