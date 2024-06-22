Цього літа радимо додати до свого гардероба кілька мініспідниць, які вдало довершать топи, майки, футболки, блузи, сорочки та будь-який інший верх.

Дивіться також Як модно одягнутися у відпустку: українська стилістка склала готові образи

Атласна спідниця

Спідниця з атласу з блискучим ефектом – ключова тенденція сезону весна – літо 2024. Обирайте такі спідниці для себе та доповнюйте красивим верхом та елегантним взуттям.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Картатий принт

Клітинка буде універсальною влітку та в майбутньому сезоні – восени. Звертайте увагу на чорно-білу класику та ніжну блакитну модель, яку представив бренд Versace.



Модні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Твідова спідниця

Попри те, що твід у нас асоціюється з осінньо-зимовим періодом, влітку його варто додати до свого гардероба. Такі спідниці варто додати до офіційних виходів чи навіть щоденних розслаблених образів. У холодну пору спідницю можна носити із жакетом.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Асиметрія

Цей крій є одним із найбажаніших цього сезону. Мініспідниці будуть гарно пасувати до топів та витончених аксесуарів.



Актуальні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Шкіряна спідниця

Нехай не лякає вас шкіряна спідниця в літню пору. Її можна легко носити у прохолодні дні з блузою, сорочкою, жакетом чи лонгслівом.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Також додайте до свого гардероба класичну джинсову спідницю, трикотажну, сяючу чи у стилі бохо.