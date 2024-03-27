Девушки с низким ростом могут использовать маленькие хитрости, которые способны корректировать образы под рост и комплектацию. Если же вам кажется, что наряд выглядит немного некорректно из-за роста, то проблема может быть в том, что вы выбираете неправильную одежду.

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Чтобы чувствовать себя уверенно, советуем обратить внимание на маленькие секреты, узнав которые, вы сможете себя чувствовать на все 100.

Структурированные силуэты

Постарайтесь не надевать свободные платья, прямые рубашки или футболки оверсайз. Безразмерная одежда делает фигуру шире, а рост визуально меньше. Такие фасоны лучше заменить на платье с поясом на запах, платье футляр средней длины или платье-комбинацию выше колена. Если же вам нравятся свободные силуэты, тогда просто дополните платья поясом.

Это правило применяйте к любой другой одежде. Вместо блузы с пышными рукавами выбирайте рукава-фонарики или кроп-топ с открытыми плечами. Брюки кюлоты меняйте на классические брюки со стрелкой или прямые джинсы.



Делайте акцент на талии / Фото Vovk

Как обозначить линию талии

Для девушек низкого роста стоит визуально силуэт разбивать на верх и низ, делая акцент на линии талии, чтобы удлинить ноги. Подбирайте для себя брюки или юбку с завышенной талией. Таким образом ноги будут выдаваться стройнее, а в комбинации с обувью на каблуках – длиннее.



Верх и низ разных цветов подходит низким девушкам / Фото Vovk

Пояс тоже хорошо разбивает силуэт и хорошо работает со всеми однотонными платьями или длинными свитерами-туниками.

Хорошо делает акцент на талии одежда контрастных цветов. Красный свитер можно комбинировать с кожаной черной юбкой, а молочную рубашку заправлять в синие джинсы и тому подобное.

Лучшие принты для небольшого роста

Если вы не очень высокая, то визуально вытянуть силуэт может правильно подобранный принт. Вертикальный принт в полоску визуально удлиняет тело и ноги. Можете сделать акцент на брючном костюме с тоненькими полосками. Такой фасон является актуальным в этом сезоне.



Вертикальная полоска подходит низким девушкам / Фото Vovk

Помните, что важно выбирать для себя простой верх без оборок и пышных рукавов, поскольку они добавят объема и даже визуально заберут несколько сантиметров роста.