Дівчата з низьким ростом можуть використовувати маленькі хитрощі, які здатні коригувати образи під ріст та комплектацію. Якщо ж вам здається, що вбрання виглядає трохи некоректно через зріст, то проблема може бути в тому, що ви вибираєте неправильний одяг.

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Щоб почувати себе впевнено, радимо звернути увагу на маленькі секрети, дізнавшись які, ви зможете себе відчувати на всі 100.

Структуровані силуети

Постарайтеся не одягати вільні сукні, прямі сорочки чи футболки оверсайз. Безрозмірний одяг робить фігуру ширшою, а зріст візуально меншим. Такі фасони краще замінити на сукню з поясом на запах, плаття футляр середньої довжини чи сукню-комбінацію вище коліна. Якщо ж вам подобаються вільні силуети, тоді просто доповніть сукні поясом.

Це правило застосовуйте до будь-якого іншого одягу. Замість блузи з пишними рукавами обирайте рукави-ліхтарики чи кроп-топ з відкритими плечима. Штани кюлоти змінюйте на класичні штани зі стрілкою чи прямі джинси.



Робіть акцент на талії / Фото Vovk

Як позначити лінію талії

Для дівчат низького росту варто візуально силует розбивати на верх та низ, роблячи акцент на лінії талії, щоб видовжити ноги. Підбирайте для себе штани чи спідницю із завищеною талією. Таким чином ноги будуть видаватися стрункішими, а в комбінації з взуттям на підборах – довшими.



Верх та низ різних кольорів пасує низьким дівчатам / Фото Vovk

Пояс теж добре розбиває силует та гарно працює зі всіма однотонними сукнями чи довгими светрами-туніками.

Добре робить акцент на талії одяг контрастних кольорів. Червоний светр можна комбінувати зі шкіряною чорною спідницею, а молочну сорочку заправляти в сині джинси тощо.

Найкращі принти для невеликого росту

Якщо ви не дуже висока, то візуально витягнути силует може правильно підібраний принт. Вертикальний принт у смужку візуально видовжує тіло й ноги. Можете зробити акцент на штанному костюмі з тоненькими смужками. Такий фасон є актуальним цього сезону.



Вертикальна смужка пасує низьким дівчатам / Фото Vovk

Пам’ятайте, що важливо обирати для себе простий верх без оборок та пишних рукавів, оскільки вони додадуть об’єму та навіть візуально заберуть кілька сантиметрів зросту.