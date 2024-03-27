Здебільшого, французьку естетику часто зображують як таку, яка зосереджена на головних базових речах та нейтральній палітрі. Безумовно, це є правдою. Втім деякі парижанки попри свою любов до класичних та повсякденних речей, залюбки залишають місце для кольорового вбрання.

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Трендові кольори, які носять француженки

Fashion-експерти дослідили їхні найновіші образи та знайшли 5 чітких колірних тенденцій, які виглядають доволі елегантно.

Блідо-жовтий

Французькі жінки цього сезону роблять ставку на відтінок вершкового масла. Такий колір виглядає багато й стримано. Цей приглушений тон працює з класичним вбранням, так само як і всі інші нейтральні відтінки.

Насичений коричневий

Коричневий колір – це один з головних трендів, який був у моді минулого року. Втім француженки вже давно носять цей універсальний колір, який підтверджує його актуальність у 2024 році. Модниці використовують цей відтінок, як м’яку альтернативу чорному чи темно-синьому.

Холодний сірий

Монохромне сіре вбрання було основою естетики у 2023 році та продовжує бути популярним. Це на своїх приклалах показують модні французькі дівчата. Щоб ваш образ був цілісним, продовжуйте поєднувати в одному аутфіті сірі тони. А якщо хочете додати трохи кольору – доповніть образ будь-якою річчю червоного кольору.

Вогняний червоний

Парижанки не відстають від модних трендів та знають, що червоний зараз є суперпопулярним. Обирайте для свого аутфіту будь-яке вбрання – від червоного светра та червоних колготок.

Оливковий

Якщо обирати будь-який відтінок зеленого, то француженки одноголосно зупиняться на оливковому. Він є ідеальним кольором для створення базових та класичних аутфітів.

Які принти будуть популярними у 2024 році

З актуальними кольорами, які носять француженки – розібралися. Втім вбрання, окрім відтінків, має ще одне розгалуження – і це принти. Цього сезону в моді буде квітковий принт, картатий, шаховий, анімалістичний та вертикальні смуги. Більше інформації та фото вбрання з показів шукайте в нашому матеріалі.