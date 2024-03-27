В основном, французскую эстетику часто изображают как такую, которая сосредоточена на главных базовых вещах и нейтральной палитре. Безусловно, это является правдой. Впрочем некоторые парижанки несмотря на свою любовь к классическим и повседневным вещам, охотно оставляют место для цветного наряда.

Обратите внимание Самые красивые юбки 2024 года, от которых невозможно отвести взгляд: волшебная подборка

Трендовые цвета, которые носят француженки

Fashion-эксперты исследовали их новейшие образы и нашли 5 четких цветовых тенденций, которые выглядят довольно элегантно.

Бледно-желтый

Французские женщины в этом сезоне делают ставку на оттенок сливочного масла. Такой цвет выглядит богато и сдержанно. Этот приглушенный тон работает с классическими нарядами, так же как и все остальные нейтральные оттенки.

Насыщенный коричневый

Коричневый цвет – это один из главных трендов, который был в моде в прошлом году. Впрочем француженки уже давно носят этот универсальный цвет, который подтверждает его актуальность в 2024 году. Модницы используют этот оттенок, как мягкую альтернативу черному или темно-синему.

Холодный серый

Монохромный серый наряд был основой эстетики в 2023 году и продолжает быть популярным. Это на своих примерах показывают модные французские девушки. Чтобы ваш образ был целостным, продолжайте сочетать в одном аутфите серые тона. А если хотите добавить немного цвета – дополните образ любой вещью красного цвета.

Огненный красный

Парижанки не отстают от модных трендов и знают, что красный сейчас является суперпопулярным. Выбирайте для своего аутфита любой наряд – от красного свитера и красных колготок.

Оливковый

Если выбирать любой оттенок зеленого, то француженки единогласно остановятся на оливковом. Он является идеальным цветом для создания базовых и классических аутфитов.

Какие принты будут популярными в 2024 году

С актуальными цветами, которые носят француженки – разобрались. Впрочем наряды кроме оттенков имеют еще одно разветвление – и это принты. В этом сезоне в моде будет цветочный принт, клетчатый, шахматный, анималистический и вертикальные полосы. Больше информации и фото образов с показов ищите в нашем материале.