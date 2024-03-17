Весняний сезон є ідеальним періодом для створення яскравих образів з ефективними принтами. Відомі бренди вже представили у своїх колекціях всі можливі принти, тож fashon-експерти визначили 5 найпопулярніших з них. Дизайнери радять цього сезону звернути увагу на квіткові принти чи вертикальні смуги.

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Квіткова феєрія

Весняно-літні колекції представили елегантні та вигадливі інтерпретації квіткового тренду. В Alexander McQueen велика червона троянда прикрасила білу сукню на бретелях, а David Koma представили чорну мінісукню з трояндою з салатовою трояндою.



Трендові принти 2024 року / Фото L'Officiel

Вертикальні смуги

Смуги вважаються позачасовим трендом серед принтів. Кожного сезону вони осучаснюються та набувають нових форм. В Alberta Ferretti тенденція прикрасила широкі штани, скомбіновані з білою прозорою блузкою та топом цього ж відтінку, а в Louis Vuitton вертикальні смуги з’явилися на штанах із низькою посадкою.



Трендові принти 2024 року / Фото L'Officiel

Шаховий принт

Зробіть цього року ставку на шаховий принт, який був дуже популярним у 60-х роках. У колекції Versace весна-літо 2024 шаховий принт був домінантним, прикрашаючи пастельні образи, зокрема із різної величини клітинкою.



Трендові принти 2024 року / Фото L'Officiel

Світ анімалістки

Анімалістичний принт не втрачає актуальності вже кілька років поспіль. Однак його треба вміти правильно стилізувати. Якщо шукаєте для себе порцію натхнення – передивіться колекції брендів на весняно-літній сезон 2024.



Трендові принти 2024 року / Фото L'Officiel

Мікс принтів

Попри панування мінімалізму й тихої розкоші, цього року спробуйте міксувати й поєднувати принти. Це можуть бути різні кольори й фактури, геометричні узори та вертикальні смужки в одному образі.



Трендові принти 2024 року / Фото L'Officiel

Також fashion-експерти вже визначили найпопулярніші сукні на 2024 рік. Серед актуальних фасонів – звичні сукні-комбінації чи нові плаття з драпіруванням. Більше інформації про трендові сукні читайте на сайті 24 Каналу.