Зимой нам следует иметь качественные вещи, в которых нам не придется замерзать, пишет 24 Канал. Если у вас уже есть трикотажные свитера, костюмы, брюки, легко сочетающиеся друг с другом, то составить стильный образ вам будет просто и легко.
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Эти вещи в зимний сезон являются классикой, так что без них почти невозможно представить свой полноценный гардероб. Они будут актуальны из года в год и не выйдут из моды. Купите их один раз, чтобы сохранить на несколько сезонов.
Джинсы прямого кроя
Базовая пара джинсов – это зимняя необходимость, которая подойдет для похода в офис или свидания. Выбирайте для себя голубые джинсы на средней или высокой посадке.
Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest
Кашемировый или шерстяной свитер
Вязаные вещи зимой нам особенно необходимы. Пусть в вашем гардеробе найдется качественный кашемир или шерсть, которая будет согреваться в холодные дни.
Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest
Шапка и шарф
Очень важно, чтобы зимой ваши руки и голова были в тепле, поэтому не забывайте о таких важных аксессуарах. Шапка и шарф не обязательно должны быть одного цвета и фасона, сейчас это уже не столь важно.
Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest
Теплые сапоги
Важно зимой иметь пару качественных сапог, в которых вам будет тепло и комфортно. Модными до сих пор остаются ботинки челси или ботинки на шнуровках.
Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest
Пуховик
Кроме модных дубленок и шуб, в вашем гардеробе должно быть место для качественного и теплого пуховика. Фасон и цвет выбирайте тот, который вам нравится. Впрочем в этом сезоне особенно популярны светлые пуховики.
Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest