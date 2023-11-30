Взимку нам варто мати якісні речі, в яких нам не доведеться змерзати. Якщо у вас вже є трикотажні светри, костюми, штани, які легко поєднуються одне з одним, то скласти стильний образ вам буде просто й легко.
Читайте також З чим стильно носити пуховик взимку: цікаві поєднання, які вам сподобаються
Ці речі в зимовий сезон є класикою, тож без них майже неможливо уявити свій повноцінний гардероб. Вони будуть актуальними з року в рік та не вийдуть з моди. Придбайте їх один раз, щоб зберегти на кілька сезонів.
Джинси прямого крою
Базова пара джинсів – це зимова необхідність, яка підійде для походу в офіс чи побачення. Обирайте для себе блакитні джинси на середній чи високій посадці.
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest
Кашеміровий або вовняний светр
В’язані речі взимку нам особливо необхідні. Нехай у вашому гардеробі знайдеться якісний кашемір чи вовна, яка буде зігрівати у холодні дні.
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest
Шапка й шарф
Дуже важливо, щоб взимку ваші руки та голова були в теплі, тому не забувайте про такі важливі аксесуари. Шапка й шарф не обов’язково повинні бути одного кольору й фасону, зараз це вже не так важливо.
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest
Теплі чоботи
Важливо взимку мати пару якісних чобіт, в яких вам буде тепло й комфортно. Модними досі залишаються черевики челсі чи черевики на шнурівках.
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest
Пуховик
Окрім модних дублянок та шуб, у вашому гардеробі має бути місце для якісного й теплого пуховика. Фасон та колір обирайте той, який вам до вподоби. Втім цього сезону особливо популярними є світлі пуховики.
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest