Взимку нам варто мати якісні речі, в яких нам не доведеться змерзати. Якщо у вас вже є трикотажні светри, костюми, штани, які легко поєднуються одне з одним, то скласти стильний образ вам буде просто й легко.

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Ці речі в зимовий сезон є класикою, тож без них майже неможливо уявити свій повноцінний гардероб. Вони будуть актуальними з року в рік та не вийдуть з моди. Придбайте їх один раз, щоб зберегти на кілька сезонів.

Джинси прямого крою

Базова пара джинсів – це зимова необхідність, яка підійде для походу в офіс чи побачення. Обирайте для себе блакитні джинси на середній чи високій посадці.

Актуальні речі на зимовий сезон
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Кашеміровий або вовняний светр

В’язані речі взимку нам особливо необхідні. Нехай у вашому гардеробі знайдеться якісний кашемір чи вовна, яка буде зігрівати у холодні дні.

Актуальні речі на зимовий сезон
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Шапка й шарф

Дуже важливо, щоб взимку ваші руки та голова були в теплі, тому не забувайте про такі важливі аксесуари. Шапка й шарф не обов’язково повинні бути одного кольору й фасону, зараз це вже не так важливо.

Актуальні речі на зимовий сезон
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Теплі чоботи

Важливо взимку мати пару якісних чобіт, в яких вам буде тепло й комфортно. Модними досі залишаються черевики челсі чи черевики на шнурівках.

Актуальні речі на зимовий сезон
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Пуховик

Окрім модних дублянок та шуб, у вашому гардеробі має бути місце для якісного й теплого пуховика. Фасон та колір обирайте той, який вам до вподоби. Втім цього сезону особливо популярними є світлі пуховики.

Актуальні речі на зимовий сезон
Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest